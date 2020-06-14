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Бавария пытается сохранить Алабу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Давид Алаба

Один из лидеров защиты мюнхенской “Баварии” Давид Алаба может остаться в клубе, несмотря на то, что в последнее время слухи активно сватают австрийца в другие ТОП-клубы Европы.

По словам спортивного директора “Баварии” Хасана Салихамиджича, переговоры по новому контракту с Алабой находятся в активной фазе и шансы на успех достаточно неплохие.

Мы довольны развитием Давида в этом сезоне. Он один из лидеров в обороне, да и во всей команде тоже. Мы уже провели несколько разговоров по поводу контракта и продолжим переговоры позже. Сейчас мы все должны сконцентрироваться на спортивных достижениях, – цитирует Goal Хасана Салихамиджича

Напомним, нынешнее соглашение Алабы с “Баварией” заканчивается через год. В текущем сезоне на его счету 35 матчей, один гол и две результативные передачи.

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Тэги: БаварияДавид Алабаконтракт
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