Воскресенье, 14 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЧемпионат Словакии. Бескоровайный помог ДАКу разгромить Земплин
Футбол

Чемпионат Словакии. Бескоровайный помог ДАКу разгромить Земплин

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Даниил Бескоровайный

Молодой украинский талант Даниил Бескоровайный, который прошлым летом стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины, продолжает радовать своей игрой в чемпионате Словакии.

Вчера, молодой украинский защитник вышел в стартовом составе “ДАКа” на матч против “Земплина”. Бескоровайный занял место на левом фланге защиты и был традиционно очень активен. Его клуб одержал разгромную победу, забив в ворота своего соперника пять голов.

Читайте также:  Веннсюссель расторг контракт с украинским форвардом

Отметим, для Даниила Бескоровайного вчерашний матч стал 19 в нынешнем сезоне, причем все поединки он начинал в стартовом составе. Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы Серии А.

загрузка...
Тэги: ДАКДаниил Бескоровайныйнаши за рубежом
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сергей Ребров
Ференцварош Реброва сделал ещё один шаг к чемпионству

Александр Нойок
Динамо-Брест с тремя украинцами в составе обыграло Торпедо

Василий Кравец
Василий Кравец помог Луго покинуть зону вылета

Тиаго Силва
Эвертон ведет переговоры с защитником ПСЖ

Сеад Хакшабанович
Вест Хэм отправил своего таланта в Швецию

Закрыть