Чемпионат Словакии. Бескоровайный помог ДАКу разгромить Земплин

Молодой украинский талант Даниил Бескоровайный, который прошлым летом стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины, продолжает радовать своей игрой в чемпионате Словакии.

Вчера, молодой украинский защитник вышел в стартовом составе “ДАКа” на матч против “Земплина”. Бескоровайный занял место на левом фланге защиты и был традиционно очень активен. Его клуб одержал разгромную победу, забив в ворота своего соперника пять голов.

Отметим, для Даниила Бескоровайного вчерашний матч стал 19 в нынешнем сезоне, причем все поединки он начинал в стартовом составе. Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы Серии А.