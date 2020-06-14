Эвертон ведет переговоры с защитником ПСЖ

Английский “Эвертон” во время летнего трансферного окна может усилить линию защиты игроком “ПСЖ” и сборной Бразилии Тиагу Силвой.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, большой интерес в услугах опытного защитника проявляет главный тренер “Эвертона” Карло Анчелотти, который работал с игроком и в “Милане” и ” ПСЖ”. Контракт Тиаго Силвы с “ПСЖ” заканчивается этим летом и продлеваться не будет, о чем уже сообщил спортивный директор парижан Леонардо.

Напомним, ранее сообщалось, что в планах “Эвертона” приглашение также таких известных игроков, как Гарет Бейл и Хамес Родригес из мадридского “Реала”.