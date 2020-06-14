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Футбол

Ференцварош Реброва сделал ещё один шаг к чемпионству

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ребров

Несмотря на невероятно насыщенный график матчей, на который не так давно жаловался главный тренер “Ференцвароша” Сергей Ребров, его подопечные продолжают побеждать, уверенно приближаясь ко второму кряду чемпионскому титулу.

Вчера в матче 29 тура чемпионата Венгрии “Ференцварош” обыграл “Кишварду” 1:0. В составе “фради” вышли Игорь Харатин и Александр Зубков, которые, хотя и не отличились результативными действиями, но были традиционно активны.

Благодаря победе над “Кишвардой”, в составе которой, к слову, появились украинцы Гей, Кравченко и Ризниченко, отрыв “Ференцвароша” от второго места составляет уже двенадцать очков.

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Тэги: КишвардаСергей РебровФеренцварош
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