Ференцварош Реброва сделал ещё один шаг к чемпионству

Несмотря на невероятно насыщенный график матчей, на который не так давно жаловался главный тренер “Ференцвароша” Сергей Ребров, его подопечные продолжают побеждать, уверенно приближаясь ко второму кряду чемпионскому титулу.

Вчера в матче 29 тура чемпионата Венгрии “Ференцварош” обыграл “Кишварду” 1:0. В составе “фради” вышли Игорь Харатин и Александр Зубков, которые, хотя и не отличились результативными действиями, но были традиционно активны.

Благодаря победе над “Кишвардой”, в составе которой, к слову, появились украинцы Гей, Кравченко и Ризниченко, отрыв “Ференцвароша” от второго места составляет уже двенадцать очков.