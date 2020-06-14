Кубок Италии. 1/2 финала. “Ювентус” и “Наполи” сыграют в финале

В многострадальной Италии наконец восстановился футбол. Сообщает сайт EURO.com.ua

В ответном матче “Ювентуса” и “Милана” команды во второй раз расписали мировую, но за счет выездного гола в финале сыграет туринский мир.

Во втором полуфинале “Наполи” и “Интер” забили по одному, но дальше прошли неаполитанцы благодаря выездной победе.

Кубок Италии

Полуфинал

Матчи-ответы

“Ювентус” – “Милан” – 0:0 (первый матч – 1:1)

“Наполи” – “Интер” – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Мертенс, 41 – Эриксен, 2