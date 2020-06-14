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Футбол

Кубок Италии. 1/2 финала. “Ювентус” и “Наполи” сыграют в финале

Евгений НикитюкНет комментариев
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В многострадальной Италии наконец восстановился футбол. Сообщает сайт EURO.com.ua

В ответном матче “Ювентуса” и “Милана” команды во второй раз расписали мировую, но за счет выездного гола в финале сыграет туринский мир.

Во втором полуфинале “Наполи” и “Интер” забили по одному, но дальше прошли неаполитанцы благодаря выездной победе.

Кубок Италии
Полуфинал
Матчи-ответы

“Ювентус” – “Милан” – 0:0 (первый матч – 1:1)

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“Наполи” – “Интер” – 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Мертенс, 41 – Эриксен, 2

Источник: sportanalytic.com
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