Кубок Италии. 1/2 финала. “Ювентус” и “Наполи” сыграют в финале

В многострадальной Италии наконец восстановился футбол. Сообщает сайт EURO.com.ua
В ответном матче “Ювентуса” и “Милана” команды во второй раз расписали мировую, но за счет выездного гола в финале сыграет туринский мир.
Во втором полуфинале “Наполи” и “Интер” забили по одному, но дальше прошли неаполитанцы благодаря выездной победе.
Кубок Италии
Полуфинал
Матчи-ответы
“Ювентус” – “Милан” – 0:0 (первый матч – 1:1)
“Наполи” – “Интер” – 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Мертенс, 41 – Эриксен, 2
Источник: sportanalytic.com