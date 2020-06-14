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Милан близок к подписанию таланта Лиона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пьер Калулу

Молодой талант французского “Лиона” Пьер Калулу следующий сезон может начать в составе итальянского “Милана”.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 20-летний защитник дал предварительное согласие на переход в “Милан”. В итальянский клуб защитник перейдет бесплатно, так, как его контракт подходит к завершению в этом месяце.

Отметим, что Калулу пока не имеет опыта выступлений за первую команду, в основном играя за молодежный состав “Лиона”. Тем не менее потенциал игрока оценивается очень высоко, ранее к нему присматривались скауты “Баварии” и других известных клубов.

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Тэги: ЛионМиланПьер Калулу
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