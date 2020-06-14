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Футбол

Скрипник назвал причину поражения в матче против Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Скрипник

Главный тренер луганской “Зари” Виктор Скрипник подвел итоги поединка против киевского “Динамо”.

Несмотря на хорошую игру в первом тайме и быстрый забытый гол в начале второй половине игры, добиться положительного результата “Заре” не удалось. “Динамо” не только сумел сравнять счет, но и вовсе одержало уверенную победу 1:3.

«Получилась хорошая, топовая игра, с хорошим соперником. Мы старались как всегда играть в свой футбол, который нас удавался практически час — до первого гола соперника. У нас были хорошие моменты для того, чтобы забить второй гол. Потом, можно сказать, не смогли сдержать удар, индивидуальные качества футболистов Динамо сыграли свою роль», — резюмировал Скрипник.

Поражение от киевского “Динамо” отбросило “Зарю” на третье место в чемпионате Украины.

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Тэги: Виктор СкрипникДинамоЗаря
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