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Футбол

Стороженко: “Динамо” и “Шахтер” хотели бы УПЛ с 10 клубами

Евгений НикитюкНет комментариев
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Функционер “Металлиста 1925” Сергей Стороженко говорит, что сохранение малого количества клубов в УПЛ было на руку “Динамо” и “Шахтеру”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что если в дивизионе 10 или 12 команд, то так нашим грандам “легче играется”.

Стороженко убежден, что только личное вмешательство Андрея Павелко помогло изменить ситуацию и принять решение о доигровке Первой лиги и расширения УПЛ.

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Источник: sportanalytic.com
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