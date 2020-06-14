Василий Кравец помог Луго покинуть зону вылета

Украинский защитник Василий Кравец вернувшись в “Луго” с первых же матчей вновь стал одним из ключевых игроков своего клуба.

В матче 32 тура чемпионата Испании среди команд Сегунды, “Луго”, которое находилось в зоне вылета, сумело обыграть ещё одного неудачника сезона “Расинг” из Сантандера 1:2.

Василий Кравец вышел в стартовом составе “Луго” и сумел записать в свой актив один перехват и один отбор. В течении 90 минут игры украинец коснулся мяча 64 раза, отдав три острые передачи. Один раз Кравец пробивал по воротам, но неточно.

После победу “Луго” покинул зону вылета, правда, отрыв от “Альбасете” Романа Зозули составляет лишь два очка.