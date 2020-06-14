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Футбол

Василий Кравец помог Луго покинуть зону вылета

Андрей ОгородникНет комментариев
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Василий Кравец

Украинский защитник Василий Кравец вернувшись в “Луго” с первых же матчей вновь стал одним из ключевых игроков своего клуба.

В матче 32 тура чемпионата Испании среди команд Сегунды, “Луго”, которое находилось в зоне вылета, сумело обыграть ещё одного неудачника сезона “Расинг” из Сантандера 1:2.

Василий Кравец вышел в стартовом составе “Луго” и сумел записать в свой актив один перехват и один отбор. В течении 90 минут игры украинец коснулся мяча 64 раза, отдав три острые передачи. Один раз Кравец пробивал по воротам, но неточно.

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После победу “Луго” покинул зону вылета, правда, отрыв от “Альбасете” Романа Зозули составляет лишь два очка.

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Тэги: Василий КравецЛугоРасинг
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