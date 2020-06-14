Вест Хэм отправил своего таланта в Швецию

Молодой талант лондонского “Вест Хэма” Сеад Хакшабанович продолжит свои выступления в Швеции.

Как сообщает интернет-портал transfermarkt, 21-летний полузащитник “молотобойцев” будет и далее выступать в составе шведского клуба “Норччепинг”. Срок аренды, который истекал в июне был продлен до окончания чемпионата Швеции.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Сеада Хакшабановича семь матчей в составе “Норччепинга” и три забитых гола. Также игрок регулярно вызывается в состав национальной сборной Черногории.