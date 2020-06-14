Врач Динамо: Сидорчуку пробили щиток и разорвали голень

Старший врач «Динамо» Андрей Шморгун сообщил подробности о травме полузащитника Сергея Сидорчука, которую он получил в игре 26-го тура с «Зарей» (3:1).

По его словам, у игрока глубокая рваная рана и были наложены пять швов.

«Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени.

Швы будем снимать через 7-10 дней. Что касается остальных игроков, обошлось без травм, только мелкие ушибы», – приводит слова Шморгуна официальный сайт «Динамо».

Напомним, ране сообщалось, что Сидорчук может приступить к индивидуальным тренировкам через две недели.