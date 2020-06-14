Ювентус продолжает интересоваться защитником Челси

Вероятный уход Алекса Сандро вынуждает туринский “Ювентус” задуматься о поиске альтернативы своему защитнику.

Как сообщает Calciomercato.com, приоритетным вариантом для итальянского гранда продолжает оставаться защитник лондонского “Челси” Эмерсон, за трансфер которого Старая Синьора готова заплатить 30 миллионов евро. В трансфере заинтересован лично главный тренер “Ювентуса” Маурицио Сарри, который хорошо знаком со способностями футболиста по работе в “Челси”.

В нынешнем сезоне на счету Эмерсона четырнадцать матчей в чемпионате Англии. Напомним, что в свое время защитник уже играл в Италии, где защищал цвета “Ромы” и “Палермо”.