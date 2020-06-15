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Футбол

АЕК Чигринского вышел на второе место в чемпионате Греции

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чигринский

Греческий “АЕК” цвета которого защищает бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский, несмотря на паузу вызванную карантином, даже после возобновления местного чемпионата сохраняет хорошую форму.

Вчера, в матче 28 тура чемпионата Греции “АЕК” уверенно обыграл “ОФИ” забив по голу в каждом из таймов, что позволило афинскому клубу выйти на второе место в чемпионате. Примечательно, что своей победой клуб продлил беспроигрышную серию, которая сейчас насчитывает 15 матчей.

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Отметим, что весь матч в составе “АЕКа” отыграл Дмитрий Чигринский, на счету которого 15 матчей и один гол в нынешнем сезоне. К слову, его контракт с клубом подходит к завершению и скорей всего продлен не будет.

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Тэги: АЕКДмитрий Чигринскийнаши за рубежом
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