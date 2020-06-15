Александр Филиппов – лучший игрок 26 тура УПЛ

Отличная игра в исполнении лучшего бомбардира “Десны” в нынешнем сезоне Александра Филиппова не осталась без внимания со стороны экспертов.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Александр Филиппов стал лучшим игроком 26 тура чемпионата Украины по футболу. В борьбе за звание MVP тура 27-летний нападающий обошел полузащитников “Динамо” и “Олимпика” Виталия Буяльского и Максима Тейшейру.

Напомним, забив два гола в ворота “Александрии”, Филиппов закрепился на втором месте в рейтинге бомбардиров, уступая пять голов Жуниору Мораешу. “Десна” обыграла “Александрию” со счетом 5:1 и продолжает бороться за медали чемпионата Украины.