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Футбол

Александр Филиппов – лучший игрок 26 тура УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Филиппов

Отличная игра в исполнении лучшего бомбардира “Десны” в нынешнем сезоне Александра Филиппова не осталась без внимания со стороны экспертов.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Александр Филиппов стал лучшим игроком 26 тура чемпионата Украины по футболу. В борьбе за звание MVP тура 27-летний нападающий обошел полузащитников “Динамо” и “Олимпика” Виталия Буяльского и Максима Тейшейру.

Напомним, забив два гола в ворота “Александрии”, Филиппов закрепился на втором месте в рейтинге бомбардиров, уступая пять голов Жуниору Мораешу. “Десна” обыграла “Александрию” со счетом 5:1 и продолжает бороться за медали чемпионата Украины.

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Тэги: Александр Филипповглавноеигрок тураУПЛ
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