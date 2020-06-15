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Дубль Хомутова принес победу Нымме Калью

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Хомутов

Воспитанник донецкого “Олимпика” Владислав Хомутов провел очередной отличный матч в рамках чемпионата Эстонии.

Вчера украинский полузащитник, к которому в свое время приписывали интерес бельгийского “Генка”, стал одним из героев поединка против Таллина. На счету Хомутова два точных удара, а его клуб выиграл со счетом 4:0.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне на счету Хомутова четыре забитых гола. Пять голов было на его счету в прошлом сезоне. Помимо Владислава, также в матче приняли участие украинцы Веремеев и Маркович.

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Тэги: Владислав Хомутовнаши за рубежомНымме Калью
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