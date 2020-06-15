Хорошая игра Зозули не спасла Альбасете от очередного поражения

Испанский “Альбасете”, который в прошлом сезоне был в шаге от выхода в Примеру, в нынешнем сезоне рискует вылететь в третий по силе дивизион Испании.

Вчера “Альбасете”, цвета которого защищает экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля, потерпел очередное поражение 0:1. На этот раз клуб уступил “Альмерии”, которая идет среди претендентов на повышение в классе.

Роман Зозуля традиционно вышел в стартовом составе, был среди лучших игроков команды и получил вторую оценку в составе “Альбасете” 7,2 балла после партнера по команде Альваро Хименеса. Тем не менее, для положительного результата этого не хватило.

После 32 туров “Альбасете” идет на 20 месте среди 22 команд Сегунды.