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Футбол

Хорошая игра Зозули не спасла Альбасете от очередного поражения

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Зозуля

Испанский “Альбасете”, который в прошлом сезоне был в шаге от выхода в Примеру, в нынешнем сезоне рискует вылететь в третий по силе дивизион Испании.

Вчера “Альбасете”, цвета которого защищает экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля, потерпел очередное поражение 0:1. На этот раз клуб уступил “Альмерии”, которая идет среди претендентов на повышение в классе.

Роман Зозуля традиционно вышел в стартовом составе, был среди лучших игроков команды и получил вторую оценку в составе “Альбасете” 7,2 балла после партнера по команде Альваро Хименеса. Тем не менее, для положительного результата этого не хватило.

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После 32 туров “Альбасете” идет на 20 месте среди 22 команд Сегунды.

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Тэги: АльбасетеАльмерияРоман Зозуля
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