Официально: Иван Федык – главный тренер Руха. Мирон Маркевич – консультант

Руководство львовского “Руха” оперативно определилось с заменой главному тренеру команды Юрию Бакалову.

Как сообщает официальный сайт клуба, новым наставником назначен 32-летний украинский специалист Иван Федык, который входил в тренерский штаб Леонида Кучука во время работы белорусского тренера в клубе.

Стоить отметить, что будет работать в клубе и Мирон Маркевич, правда, не главным тренером, как сообщалось ранее, а тренером-консультантом.

Для Ивана Федыка это первых опыт самостоятельной работы, ранее он работал в тренерских штабах таких клубов, как: “Севастополь”, “Краснодар”, “Сталь” и “Ростов”. Есть у него опыт работы в академии “Карпат”.