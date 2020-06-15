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Футбол

Официально: Виталий Гошкодеря вернулся в Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Гошкодеря

Донецкий “Олимпик”, который борется за сохранения места в элите, пополнил свой состав опытнейшим полузащитником.

Согласно заявке на официальном сайте УПЛ, среди игроков “Олимпика” числится 32-летний полузащитник Виталий Гошкодеря, который до недавнего времени играл в составе одесского “Черноморца”. Игрок перешел в “Олимпик” на правах свободного агента.

Напомним, в свое время Гошкодеря уже играл за “Олимпик”, в период с 2014 по 2017 год. Тогда воспитанник “Шахтера” записал на свой счет 56 матчей и один забитый гол.

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Тэги: Виталий ГошкодеряОлимпикЧерноморец
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