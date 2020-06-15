Официально: Юрий Бакалов покинул Рух

Известный украинский специалист Юрий Бакалов покинул львовский “Рух”, так и не провел во главе клуба ни одного официального матча.

Как сообщает пресс-служба “Руха”, специалист расторг с клубом контракт по обоюдному согласию. Причиной отставки стали проблемы специалиста со здоровьем. Кто будет руководить “Рухом” пока неизвестно. Напомним, что Первая лига возобновляется для клуба матчем против “Агробизнеса”, который будет сыгран 24 июня.

Отметим, под руководством Юрия Бакалова “Рух” провел 13 товарищеских матчей в которых одержал девять побед. Львовский клуб лидирует в Первой лиге.