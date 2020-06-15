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Футбол

Швед может перейти в Ференцварош

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марьян Швед

Молодой украинский талант Марьян Швед, после провального сезона в Шотландии может перебраться в чемпионат Венгрии.

По информации ведущих ТаТоТаке Сергея Болотникова и Михаила Спиваковского, большой интерес к игроку проявляет главный тренер “Ференцвароша” Сергей Ребров. Правда, пока говорить о возможном переходе Шведа в столичный клуб рано, сделка будет напрямую зависеть от того, останется ли во главе команды Сергей Ребров, которого сватают в “Фенербахче”.

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Напомним, будучи в прошлом сезоне лучшим бомбардиром “Карпат”, в составе “Селтика” Марьян Швед появился лишь три раза за весь сезон, хотя и отличился одним забитым голом.

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Тэги: главноеКарпатыМарьян ШведСелтикФеренцварош
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