Понедельник, 15 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСоболь: Всё делаю для того, чтобы остаться в Брюгге
Футбол

Соболь: Всё делаю для того, чтобы остаться в Брюгге

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь не скрывает своего желания стать полноценным игроком бельгийского “Брюгге”.

Перебравшись прошлой зимой в состав брюссельского гранда на правах аренды, украинец достаточно быстро стал важным игроком основного состава “Брюгге”, поиграв в Лиге Чемпионов и став чемпионом Бельгии. Как результат, клуб продлил аренду с Соболем ещё на год, хотя игрок рассчитывает на полноценный контракт.

Если честно, свое будущее связываю с «Брюгге». Все для этого делаю. Хочу здесь остаться как можно дольше. Сейчас клубы договорились о таком решении. Конечно, у них в планах оставить меня больше, чем на один год,

В завершившемся досрочно сезоне, Соболь провел в составе “Брюгге” 26 матчей и сделал три результативные передачи.

загрузка...
Тэги: БрюггеШахтерЭдуард Соболь
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Жуниор Мораес
Жуниор Мораеш вышел на шестое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины

Форвард “Зари”: Пока мы не дотягиваем до “Динамо”

Александр Филиппов
Александр Филиппов – лучший игрок 26 тура УПЛ

Легионер “Динамо”: У Сидорчука было много крови. Хорошо, что не перелом

Стало известно, что с капитаном “Динамо” и когда он вернется на поле

Закрыть