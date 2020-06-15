Соболь: Всё делаю для того, чтобы остаться в Брюгге

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь не скрывает своего желания стать полноценным игроком бельгийского “Брюгге”.

Перебравшись прошлой зимой в состав брюссельского гранда на правах аренды, украинец достаточно быстро стал важным игроком основного состава “Брюгге”, поиграв в Лиге Чемпионов и став чемпионом Бельгии. Как результат, клуб продлил аренду с Соболем ещё на год, хотя игрок рассчитывает на полноценный контракт.

Если честно, свое будущее связываю с «Брюгге». Все для этого делаю. Хочу здесь остаться как можно дольше. Сейчас клубы договорились о таком решении. Конечно, у них в планах оставить меня больше, чем на один год,

В завершившемся досрочно сезоне, Соболь провел в составе “Брюгге” 26 матчей и сделал три результативные передачи.