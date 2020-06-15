Супряга может остаться в СК Днепр-1

Молодой талант киевского “Динамо” Владислав Супряга, который на правах аренды проводит отличный сезон в составе СК “Днепр-1” может и в следующем сезоне продолжить свои выступления в днепровском клубе.

По информации ведущих ТаТоТаке, тренерский штаб “Динамо” не видит игроку места в составе, к тому же, существуют определенные нюансы, которые делают возвращение игрока в киевский клуб достаточно проблематическим.

По моей информации, тренерский штаб “Динамо” сейчас в последнюю очередь думает о Супряге и Булеце. Есть задачи более важные. У тренеров “Динамо” есть определенные сомнения, что Супряга может помочь команде. Проблема, может быть, в какой-то степени его обучаемости. Михайличенко, может быть, считает, что Супряга не подойдет для этого футбола.

“Днепр-1” хочет оставить их. Супрягу, может быть, даже на постоянной основе. На самом деле, мяч на стороне “Динамо”. Но, чтобы эту инициативу реализовать, нужно немножко поднапрячься в финансовом плане. Скорее всего, дело Супряги будет решаться в очном разговоре двух руководителей клубов”, – сказал Спиваковский

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Супряги девять голов, в том числе три в ворота “Динамо”.