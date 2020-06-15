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Футбол

Талант Динамо в числе претендентов на премию Golden Boy 2020

Андрей ОгородникНет комментариев
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Георгий Цитаишвили

Юный талант киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили, который в последних матчах все чаще подпускается к играм основного состава, вошел в 100 претендентов на премию Golden Boy 2020, которой награждается лучший молодой игрок планеты.

В сотню самых талантливых молодых футболистов года попал также полузащитник “Шахтера” Тете, а также такие восходящие звезды мирового футбола, как: Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).

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Напомним, в прошлом году в числе претендентов на Golden Boy 2019 был вратарь сборной Украины и мадридского “Реала” Андрей Лунин, но награда досталась талантливейшему Жоау Фелишу из “Атлетико” Мадрид.

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Тэги: Golden BoyГеоргий ЦитаишвилиглавноеДинамо
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