ТаТоТаке опровергло возможное прекращение существования Зари

Ведущие известной ютуб-передачи ТаТоТаке пролили свет на ситуацию вокруг луганской “Зари”.

По информации Михаила Спиваковского и Сергея Болотникова, прекращение существования “Зари”, как сообщалось ранее, клубу не грозит. По последним данным владелец клуба Евгений Геллер продолжает вкладывать в клуб свои финансы, хотя и незначительные суммы.

По информации ТаТоТаке, как минимум в ближайшее время болельщикам “Зари” нет о чем переживать, так, как клуб ожидает получение 1,17 млн евро от “Крузейро” за трансфер Виллиана Гомеса, также 900 тысяч клубу должно “Динамо” за переход Александра Караваева.