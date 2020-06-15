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ТаТоТаке опровергло возможное прекращение существования Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Болотников

Ведущие известной ютуб-передачи ТаТоТаке пролили свет на ситуацию вокруг луганской “Зари”.

По информации Михаила Спиваковского и Сергея Болотникова, прекращение существования “Зари”, как сообщалось ранее, клубу не грозит. По последним данным владелец клуба Евгений Геллер продолжает вкладывать в клуб свои финансы, хотя и незначительные суммы.

По информации ТаТоТаке, как минимум в ближайшее время болельщикам “Зари” нет о чем переживать, так, как клуб ожидает получение 1,17 млн евро от “Крузейро” за трансфер Виллиана Гомеса, также 900 тысяч клубу должно “Динамо” за переход Александра Караваева.

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Тэги: главноеЗаряМихаил СпиваковскийСергей БолотниковТаТоТаке
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