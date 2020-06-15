Вест Хэму предложили приобрести Зинченко

Один из лидеров сборной Украины по футболу Александр Зинченко, в перспективе может пополнить состав лондонского “Вест Хэма” за который выступает ещё одна звезда украинской сборной Андрей Ярмоленко.

Известный британский портал FootballLondon назвал Зинченко приоритетным вариантом для “Вест Хэма”, с помощью которого “молотобойцы” могут решить проблемы на левом фланге обороны.

«Если Мойес предпочитает игрока с опытом в Премьер-лиге, Зинченко — интересный, реалистичный вариант. Ему всего 23 года. Отличный игрок, который может стать одним из лучших левых беков АПЛ. Зинченко мог бы вдохнуть новую жизнь в свою карьеру, переехав в Лондон», — пишет автор материала.

Отметим, если в прошлом сезоне Александр Зинченко был важным игроком основного состава “Манчестер Сити”, то в нынешнем он значительно реже появляется в составе “горожан”.