Понедельник, 15 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЖуниор Мораеш вышел на шестое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины
Футбол

Жуниор Мораеш вышел на шестое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Жуниор Мораес

Нападающий донецкого “Шахтера” Жуниор Мораеш продолжает радовать своей результативностью болельщиков клуба.

Форвард “горняков” стал героем встречи матча 26 тура чемпионата Украины против “Колоса”, забив свой девятнадцатый гол в нынешнем и 95-ый в рамках чемпионата Украины по футболу.

Показатель в 95 голов позволили экс-бразильцу выйти на шестое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины за всю историю, к слову, столько же голов имеет и экс-легенда “Таврии” Александр Гайдаш.

Читайте также:  Экс-тренер Динамо оценил вероятность назначения Семина

Стоить отметить, что в этом сезоне игроку вполне по сила выйти на пятое место, которое принадлежит Андрею Ярмоленко, у которого 99 забитых голов в рамках украинского чемпионата.

загрузка...
Тэги: ДинамоЖуниор МораесУПЛШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Форвард “Зари”: Пока мы не дотягиваем до “Динамо”

Александр Филиппов
Александр Филиппов – лучший игрок 26 тура УПЛ

Легионер “Динамо”: У Сидорчука было много крови. Хорошо, что не перелом

Стало известно, что с капитаном “Динамо” и когда он вернется на поле

Саленко: Надо завершать конфликт и возвращать Донбасс Украине

Закрыть