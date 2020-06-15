Жуниор Мораеш вышел на шестое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины

Нападающий донецкого “Шахтера” Жуниор Мораеш продолжает радовать своей результативностью болельщиков клуба.

Форвард “горняков” стал героем встречи матча 26 тура чемпионата Украины против “Колоса”, забив свой девятнадцатый гол в нынешнем и 95-ый в рамках чемпионата Украины по футболу.

Показатель в 95 голов позволили экс-бразильцу выйти на шестое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Украины за всю историю, к слову, столько же голов имеет и экс-легенда “Таврии” Александр Гайдаш.

Стоить отметить, что в этом сезоне игроку вполне по сила выйти на пятое место, которое принадлежит Андрею Ярмоленко, у которого 99 забитых голов в рамках украинского чемпионата.