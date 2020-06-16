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Дмитрий Селюк стал куратором Черкащины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Селюк

Известный украинский агент Дмитрий Селюк, который известен в первую очередь тем, что его клиентом был известнейший полузащитник Яя Туре, возвращается в большой украинский футбол.

По информации журналиста Романа Бебеха, одиозный агент стал куратором клуба Первой лиги чемпионата Украины – “Черкащина”. Условия сотрудничества сторон не разглашаются.

Напомним, в свое время Дмитрий Селюк работал в донецком “Металлурге” и симферопольской “Таврии”. В этом году он привез в киевское “Динамо” Бенито и Каргбо. Агент известен своим умением работать с африканскими игроками.

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Тэги: главноеДмитрий СелюкЧеркащина
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