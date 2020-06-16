Экс-звезда Шахтера продолжит карьеру в Грузии

Известный боливийский нападающий Марсело Морено, который в свое время был одним из самых дорогих трансферов донецкого “Шахтера”, может оказаться в чемпионате Грузии.

По информации грузинской прессы, 32-летний нападающий интересен “Динамо” Батуми. Условия возможного перехода игрока пока держатся в секрете.

Напомним, в 2008 году Марсело Морено переходил в “Шахтер” из “Крузейро” за 9 миллионов евро, причем, в статусе одного из главных талантов чемпионата Бразилии. За четыре года в Украине боливийский форвард сыграл 46 матчей и забил 11 голов.