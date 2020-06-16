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Футбол

Игорь Суркис пожертвовал клубам Первой лиги полмиллиона гривен на тестирование COVID-19

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Суркис

Владелец киевского “Динамо” Игорь Суркис отличился благородным жестом в сторону клубов Первой лиги чемпионата Украины по футболу.

Как он и обещал ранее, он выделил средства для клубов, которые не имеют возможности регулярно тестировать своих игроков на COVID-19, что является обязательным требованием для проведения матчей чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

«Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от «Динамо» в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни…» – цитирует Игоря Суркиса официальный сайт “Динамо”.

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Тэги: ДинамоИгорь СуркискоронавирусПервая лига
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