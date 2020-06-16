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Футбол

Капитан “Альбасете”: Зозуля провоцировал фанатов “Райо Вальекано”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Капитан “Альбасете” Томи Надаль прокомментировал конфликт между украинцем Романом Зозулей и болельщиками “Райо Вальекано”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Образы повлияли на Романа. Он показывал жесты, которые не следовало делать, провоцируя людей. Но мы люди, иногда происходят ситуации, которые потрясают нас. Инстинкты заставляют нас действовать так, как бы мы не действовали в обычной ситуации.

В этом случае Зозуля отреагировал на провокацию, на которую он не должен был обращать внимание. Но об этом надо забыть. Никому не нравится быть в такой ситуации. Надеюсь, такого больше не случится, так будет только в плюс футбола и спорта”, – заявил Надаль.

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Источник: sportanalytic.com
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