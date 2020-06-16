Карпаты вернулись к тренировкам

Львовские “Карпаты”, которые последние две недели были на изоляции, после обнаружения у игроков клуба коронавируса, постепенно возвращаются к тренировкам.

Как сообщает официальный сайт клуба, повторный тест на коронавирус обнаружил остатки инфицирования в 8 игроков и 5 сотрудников клуба. Все остальные футболисты и персонал начинают работу в обычном режиме. Инфицированные представители “Карпат” продолжают находится на самоизоляции.

Напомним, перед матчем с “Мариуполе” коронавирус был обнаружен в Владислава Дубинчака, повторное тестирование обнаружило массовое заражения большинства игроков и персонала, которые были отправлены на самоизоляцию.