Кобин: Перед “Динамо” у нас только одна потеря

Главный тренер “Миная” Василий Кобин поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины с “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– В целом настроение у команды хорошее, иначе и быть не может, ведь к нам приезжает хороший, именитый соперник, да и этап полуфинала Кубка говорит сам за себя, поэтому с настроем у нас все в порядке.

Что касается погодных условий, в последнее время в Закарпатье жаркая погода, столбик термометра поднимался выше 30 градусов, но в день матча ожидается примерно +27 градусов и кратковременный дождь. Поэтому раннее начало матча пусть никого не смущает, это никак не должно повлиять на качество игры как со стороны “Динамо”, так и с нашего. Жарко не будет, скорее облачно.

Поле в хорошем состоянии, ведь мы специально готовились к этому поединку и понимали, что качество газона важна. Он не помешает показать свое мастерство как одной команде, так и другой.

– Пожалуй, жаль, что такая игра состоится без болельщиков?

– У нас маленький, компактный стадион, думаю, болельщики соберутся за его пределами и поддерживать команды. Расположение арены позволяет фанам смотреть игру и за ее пределами – поле хорошо видно с разных сторон улицы. То же, думаю, люди все равно придут.

– Или в оптимальном кадровом состоянии “Проходи” подходит к игре?

– У нас только одна потеря – выбыл Олег Маик, который имеет проблемы с коленом. Кстати, он в свое время играл за молодежную команду “Динамо” и “Динамо-2”. Колено беспокоит его уже на протяжении последних трех месяцев, и сейчас боль обострилась, поэтому он не будет принимать участия в предстоящей игре.

– Делала ли ваша команда тесты на COVID-19 накануне матча?

– Да, конечно, мы их сделали сегодня утром и ожидаем завтра на результаты. Никаких проблем не должно быть, ведь мы уже сдавали такие тесты раньше, и все было хорошо. Надеемся, что обе команды покажут хороший футбол. Пусть победит сильнейший. Главное, чтобы игра была красивой и проходила в честной борьбе, – заявил Кобин.