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Коутиньо может вернуться в Ливерпуль

Андрей ОгородникНет комментариев
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Коутиньо

Известный бразильский полузащитник Фелипе Коутиньо, на которого не рассчитывают в каталонской “Барселоне”, о чем сообщалось ранее, может стать игроком “Ливерпуля”.

Как сообщает Mundo Deportivo, мерсисайдский клуб всерьез заинтересован перспективой вернуть в свой состав бразильца, правда, сделать это будет очень непросто. “Барселона”, несмотря на желание избавиться от игрока, готова рассматривать лишь варианты с полноценным трансфером, в то время, как “Ливерпуль” надеется арендовать футболиста.

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Напомним, последнее время Коутиньо играл в составе мюнхенской “Баварии” на правах аренды.

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Тэги: БаварияБарселонаКоутиньоЛиверпуль
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