Megogo начинает транслировать Shakhtar TV

Официальный, клубный канал донецкого “Шахтера” Shakhtar TV, который в этом году начал свое вещание, теперь будет доступен и на одной из самых популярных медиаплатформ Украины Megogo.

Как сообщает официальный сайт “Шахтера”, с сегодняшнего дня началось вещание канала Shakhtar TV:

«Наша цель – сделать Shakhtar TV доступным максимальному числу болельщиков. Сотрудничество с таким крупным медиасервисом, как MEGOGO, открывает новые возможности.

На сегодня общее количество потенциальных абонентов, которые могут смотреть клубный телеканал, уже превышает 1 миллион человек. И эта цифра постоянно растет», – сказал директор канала Андрей Бебешко.

Напомним, ранее клубный канал “Шахтера” был доступен в ОТТ сервисе OLL.TV, в сети «ВОЛЯ», пакетах спутникового оператора Xtra TV.