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Футбол

Megogo начинает транслировать Shakhtar TV

Андрей ОгородникНет комментариев
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Официальный, клубный канал донецкого “Шахтера” Shakhtar TV, который в этом году начал свое вещание, теперь будет доступен и на одной из самых популярных медиаплатформ Украины Megogo.

Как сообщает официальный сайт “Шахтера”, с сегодняшнего дня началось вещание канала Shakhtar TV:

«Наша цель – сделать Shakhtar TV доступным максимальному числу болельщиков. Сотрудничество с таким крупным медиасервисом, как MEGOGO, открывает новые возможности.

На сегодня общее количество потенциальных абонентов, которые могут смотреть клубный телеканал, уже превышает 1 миллион человек. И эта цифра постоянно растет», – сказал директор канала Андрей Бебешко. 

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Напомним, ранее клубный канал “Шахтера” был доступен в ОТТ сервисе OLL.TV, в сети «ВОЛЯ», пакетах спутникового оператора Xtra TV.

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Тэги: MegogoмедиаШахтер
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