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Минай нашел усиление во Второй лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Книш

Закарпатский “Минай”, который идет среди претендентов на выход в украинскую Премьер лигу, в ближайшее время может усилить свой состав двумя игроками из Второй лиги.

По информации Sport Arena, в скором времени контракты с “Минаем” могут подписать Сергей Машталир, который защищал цвета “Ужгорода”, а также Даниил Книш, предыдущим клубом которого был “Калуш”.

Напомним, чемпионат Украины среди команд Второй лиги завершился досрочно. Возобновление чемпионата среди команд Первой лиги запланировано на 25 июня.

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Тэги: Даниил КнишМинайСергей Машталир
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