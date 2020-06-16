Минай нашел усиление во Второй лиге

Закарпатский “Минай”, который идет среди претендентов на выход в украинскую Премьер лигу, в ближайшее время может усилить свой состав двумя игроками из Второй лиги.

По информации Sport Arena, в скором времени контракты с “Минаем” могут подписать Сергей Машталир, который защищал цвета “Ужгорода”, а также Даниил Книш, предыдущим клубом которого был “Калуш”.

Напомним, чемпионат Украины среди команд Второй лиги завершился досрочно. Возобновление чемпионата среди команд Первой лиги запланировано на 25 июня.