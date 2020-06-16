Морозюк может перейти в Фенербахче

Бывший защитник киевского “Динамо” Николай Морозюк, который достаточно неплохо проявляет себя выступая за “Ризеспор”, в скором времени может уйти на повышение.

Как сообщает Fotospor, большой интерес к игроку проявляет “Фенербахче”, в котором украинец может стать заменой защитнику сборной Чили Маурисио Исле, который на днях покинул клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Николай Морозюк один из ключевых исполнителей “Ризеспора”. На счету воспитанника “Динамо” 21 матч в чемпионате Турции и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что “Фенербахче” может возглавить Сергей Ребров.