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Футбол

Морозюк может перейти в Фенербахче

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николая Морозюк

Бывший защитник киевского “Динамо” Николай Морозюк, который достаточно неплохо проявляет себя выступая за “Ризеспор”, в скором времени может уйти на повышение.

Как сообщает Fotospor, большой интерес к игроку проявляет “Фенербахче”, в котором украинец может стать заменой защитнику сборной Чили Маурисио Исле, который на днях покинул клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Николай Морозюк один из ключевых исполнителей “Ризеспора”. На счету воспитанника “Динамо” 21 матч в чемпионате Турции и одна результативная передача.

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Ранее сообщалось, что “Фенербахче” может возглавить Сергей Ребров.

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Тэги: Николай МорозюкРизеспорФенербахче
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