МЮ готовит сумасшедшее предложение по вундеркинду Барселоны

Один из самых перспективных футболистов планеты Анссумане Фати может стать игроком английского “Манчестер Юнайтед”.

По информации The Times, руководство “красных дьяволов” готово пойти на сумасшедшие траты, предложив за 17-летнего футболиста 150 миллионов евро. Примечательно, что клаусула Фати составляет 170 миллионов евро.

Отметим, несмотря на юный возраст Анссумане Фати регулярно выходит в составе “Барселоны”. В нынешнем сезоне на счету таланта 16 матчей, четыре гола и одна результативная передача в рамках Примеры.