Ньюкасл нацелился на Иммобиле

Лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле может этим летом стать игроком английского “Ньюкасла”.

Как сообщает итальянская пресса, в случае смены владельцев в йоркширском клубе, форвард “Лацио” станет одним из приоритетных трансферов “Ньюкасла”. За его трансфер новые владельцы “сорок” будут готовы заплатить 55 миллионов евро, не обидят потенциальные боссы клуба и игрока, которому будет предложен контракт с годовым окладом 8 миллионов евро.

Отметим, что руководство “Лацио” надеется сохранить свою главную звезду, но, даже попытка сделать Иммобиле самым высокооплачеваемым игроком клуба с зарплатой 4 миллиона евро, существенно уступает предложению “Ньюкасла”.