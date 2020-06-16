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Ньюкасл нацелился на Иммобиле

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чиро Иммобиле

Лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле может этим летом стать игроком английского “Ньюкасла”.

Как сообщает итальянская пресса, в случае смены владельцев в йоркширском клубе, форвард “Лацио” станет одним из приоритетных трансферов “Ньюкасла”. За его трансфер новые владельцы “сорок” будут готовы заплатить 55 миллионов евро, не обидят потенциальные боссы клуба и игрока, которому будет предложен контракт с годовым окладом 8 миллионов евро.

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Отметим, что руководство “Лацио” надеется сохранить свою главную звезду, но, даже попытка сделать Иммобиле самым высокооплачеваемым игроком клуба с зарплатой 4 миллиона евро, существенно уступает предложению “Ньюкасла”.

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Тэги: ЛациоНьюкаслЧиро Иммобиле
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