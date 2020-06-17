Динамо вышло в финал Кубка Украины

Сенсации не случилось, киевское “Динамо”, которое в нынешнем сезоне не критиковал только ленивый, сумело переиграть закарпатский “Минай”, причем сделало это очень уверенно.

Героем встречи стали полузащитник киевлян Микель Дуэлунд, который заставил тренерский штаб задуматься над тем, кого ставить в старте на следующий матч чемпионата Украины. Два забитых гола, заработанный пенальти, голевая передача в случае с не засчитанным голом, датский футболист провел воистину выдающийся матч.

К чести “Миная” стоить отметить, что несмотря на первый официальный матч в календарном году игроки клуба старались, пытались создавать моменты, но все же разница в классе и физической готовности была определяющая.

Минай — Динамо 0:2

Голы: Дуэлунд, 9, 39

Минай: Попович — Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко — Вагин (Ткачук, 40) — Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев — Стасюк

Динамо: Бойко — Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) — Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) — Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук — Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).