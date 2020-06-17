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Футбол

Где Пена: Долго не мог найти клуб

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Динамо” Карлос де Пена имел проблемы в карьере. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне было трудно найти клуб. Когда я был свободным агентом, появлялись варианты, но они меня не устраивали. Ожидание затягивалось. Когда появилась возможность перейти в “Динамо”, я сделал правильный выбор.

Что касается моих выступлений за “Насиональ”, то в мой второй период карьеры там не получалось добиться ожидаемого результата. У меня были шансы, но я их не использовал”, – говорит уругваец.

Источник: sportanalytic.com
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