Где Пена: Долго не мог найти клуб

Полузащитник “Динамо” Карлос де Пена имел проблемы в карьере. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне было трудно найти клуб. Когда я был свободным агентом, появлялись варианты, но они меня не устраивали. Ожидание затягивалось. Когда появилась возможность перейти в “Динамо”, я сделал правильный выбор.

Что касается моих выступлений за “Насиональ”, то в мой второй период карьеры там не получалось добиться ожидаемого результата. У меня были шансы, но я их не использовал”, – говорит уругваец.