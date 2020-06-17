Хорватский гранд подпишет защитника Динамо

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Йосип Пиварич близок к уходу из киевского “Динамо”.

По информации хорватского издания Nogometne Vijesti, большой интерес к игроку проявляет загребское “Динамо”, где Пиварич уже играл ранее. Самый титулованный клуб Хорватии рассчитывает подписать 31-летнего защитника в качестве свободного агента. Его контракт с украинским клубом истекает через две недели.

Напомним, что в свое время в составе загребского “Динамо” Йосип Пиварич провел шесть сезонов. Интересно, что ранее хорватская пресса приписывала интерес хорватского гранда к левому защитнику “Зари” Богдану Михайличенко.