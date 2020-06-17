Кубок Украины. “Проходи” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция

Сегодня в первом полуфинале Кубка Украины закарпатский “Проходи” примет в родном селе “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

17 июня 2020 года. Кубок Украины. Полуфинал. 14:00

Стадион: “Проходи Арена”

Судья: Екатерина Монзуль (Харьков)

ТВ: УНИАН

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“Проходи”

Имя закарпатского клуба было на слуху на протяжении последнего месяца. Дело в том, что именно “Проходи” больше всего из всех претендентов на выход в УПЛ подчеркивал, что турнир Первой лиги нужно завершить досрочно. Логика закарпатцев была очевидной, ведь сейчас они займать третье место (последнее проходное) и опережают соперников лишь по дополнительным показателям. Так или иначе, Совет лиг ПФЛ проголосовала за возобновление соревнований уже со следующей недели, а это значит, что придется показывать свою силу не в кабинетах, а исключительно на футбольном поле. Интересно, что против “Динамо” “Проходи” был готов играть, ведь киевляне “регулярно делают тесты на коронавирус”.

Как бы там ни было, именно в “Минаї” зафиксировали первого больного COVID-19, которым стал Игорь Вагин. Он уже давно вылечился, но именно с тех пор закарпатцы начали объяснять нежелание доигрывать сезон именно опасением перед коронавирусом. Возможно, вы обратили внимание на раннее время начала поединка, а если добавить к этому географию и время года, то можно предположить себе, что это будет настоящий ад. Впрочем, здесь некого винить, ведь обе команды на это согласились, а инициатором стало “Динамо”, ведь аэропорт Ужгорода вечером не работает, поэтому иначе киевлянам приходилось бы ехать автобусом или же оставаться на ночевку.

“Динамо”

Киевский клуб находится в откровенном “накате”. “Динамо” сначала разгромило дома “Александрию” (5:1), а затем одержало первую в сезоне волевую победу в УПЛ, обыграв “Зарю” (3:1). Обращает на себя тот факт, что киевляне пока так и не могут провести “сухой” матч, но в атаке пока откровенно радуют своих поклонников. Самым большим минусом “Динамо” за последние дни стала травма капитана Сергея Сидорчука, которую ему нанес легионер “Зари” Ловре Цвек. Врачам пришлось накладывать швы, а Сидорчук теперь точно пропустит две недели и должен вернуться уже к матчу против “Шахтера” в рамках УПЛ.

Конечно, “Динамо” будет просто безоговорочным фаворитом этого противостояния, учитывая несколько факторов. Первый – традиционный и заключается он в классе футболистов, который даже сравнивать сложно. Но теперь “бело-синие” еще и набрали хорошую физическую форму после трех матчей в УПЛ, тогда как “Проходи” не играл официальных поединков еще с ноября! Поэтому, добавляя все это вместе, видим, что должно произойти что-то очень непрогнозируемое и неожиданное, чтобы киевский клуб покинул сегодня соревнования и распрощался со своими претензиями на Кубок Украины.

Коэффициенты от букмекеров

Победа “Миная”: 13,5

Ничья: 7,3

Победа “Динамо”: 1,19

Прогноз Sportanalytic.com: 1:3