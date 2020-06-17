Минай подписал легенду Карпат

Закарпатский “Минай” продолжает собирать в свое составе игроков, известных по выступлению в составе львовских “Карпат”.

Очередным звездным исполнителем закарпатского клуба стал бывший футболист и многолетний лидер львовских “Карпат” Олег Голодюк, о чем сообщает официальный сайт клуба. 32-летний полузащитник перешел в “Минай” на правах свободного агента. Сегодня он уже успел дебютировать, в матче против киевского “Динамо”.

Напомним, в составе львовских “Карпат” Олег Голодюк провел около двухсот матчей во всех турнирах. В последнее время он играл в чемпионате Венгрии.