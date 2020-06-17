Морозюк в символической сборной тура чемпионата Турции

Блестящая игра в исполнении украинского защитника Николая Морозюка в матче против “Галатасарая” должны образом была отмечена СМИ.

Авторитетный аналитический портал Whoscored поставил воспитаннику “Динамо” за матч против гранда высокую оценку 7,6 баллов, что позволило ему войти в символический сборную тура. Примечательно, что в сборную попали и два его партнера по “Ризеспору”.

Напомним, благодаря победе над “Галатасараем” 2:0 “Ризеспор” сумел покинуть зону вылета. Также в матче чуть больше тайма отыграл Денис Гармаш.