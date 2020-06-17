Официально: Дрис Мертенс подписал новый контракт с Наполи

Болельщики неаполитанского “Наполи” могут вздохнуть с облегчением. Главная звезда команды, а с недавних пор и рекордсмен клуба Дрис Мертенс поставил подпись под новым контрактом с клубом.

Как сообщает официальный сайт “партенопеи”, бельгийский вингер подписал соглашение по схеме 2+1. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Напомним, Дрис Мертенс выступает за “Наполи” с 2013 года. Благодаря голу в ворота “Интера” в полуфинале Кубка Италии, бельгиец вышел на первое место в рейтинге бомбардиров неаполитанского клуба за всю историю. Сейчас на его счету 122 точных удара.