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Футбол

Официально: Виталий Гошкодеря перешел в Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Гошкодеря

Опытнейший полузащитник Виталий Гошкодеря спустя три года после ухода из “Олимпика” вернулся в расположение клуба.

Как сообщает официальный сайт “Олимпика” 32-летний футболист подписал полноценный контракт с клубом. В донецкую команду он перешел бесплатно, на правах свободного агента. В “Олимпике” Гошкодеря будет выступать под 99-ым номером.

Напомним, что последнее время игрок защищал цвета одесского “Черноморца”, с которым по последней информации может объединиться “Олимпик” в ближайшее будущее.

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Тэги: Виталий ГошкодеряОлимпикЧерноморец
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