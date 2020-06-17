Официально: Виталий Гошкодеря перешел в Олимпик

Опытнейший полузащитник Виталий Гошкодеря спустя три года после ухода из “Олимпика” вернулся в расположение клуба.

Как сообщает официальный сайт “Олимпика” 32-летний футболист подписал полноценный контракт с клубом. В донецкую команду он перешел бесплатно, на правах свободного агента. В “Олимпике” Гошкодеря будет выступать под 99-ым номером.

Напомним, что последнее время игрок защищал цвета одесского “Черноморца”, с которым по последней информации может объединиться “Олимпик” в ближайшее будущее.