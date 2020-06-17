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Футбол

Саленко: Не знаю, зачем “Шахтер” взял Коноплянку

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка не вписался в схемы “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил экс-форвард “Динамо” Олег Саленко.

– Против “Колоса” вышел и Коноплянка, но своей игрой не впечатлил …
– Это зависит от самого футболиста. Для меня остается загадкой, зачем “Шахтер” взял Коноплянку. За последнее время он нигде себя не проявил, и каждая его новая игра только подтверждает это.

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Коноплянка – свободный художник, как и бразильцы “Шахтера”, но они, в отличие от украинца, по полной отрабатывают в обороне, – заявил Коноплянка.

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Источник: sportanalytic.com
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