Саленко: Не знаю, зачем “Шахтер” взял Коноплянку

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка не вписался в схемы “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Об этом заявил экс-форвард “Динамо” Олег Саленко.
– Против “Колоса” вышел и Коноплянка, но своей игрой не впечатлил …
– Это зависит от самого футболиста. Для меня остается загадкой, зачем “Шахтер” взял Коноплянку. За последнее время он нигде себя не проявил, и каждая его новая игра только подтверждает это.
Коноплянка – свободный художник, как и бразильцы “Шахтера”, но они, в отличие от украинца, по полной отрабатывают в обороне, – заявил Коноплянка.
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Источник: sportanalytic.com