Среда, 17 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСергей Ребров выиграл чемпионат Венгрии с Ференцварошем
Футбол

Сергей Ребров выиграл чемпионат Венгрии с Ференцварошем

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Ребров

Известный украинский специалист Сергей Ребров продолжает писать историю.

Вчера, обыграв в матче тридцатого тура “Гонвед”, венгерский “Ференцварош” досрочно выиграл титул чемпиона страны. Для одного из самых титулованных клубов Венгрии чемпионство стало вторым кряду. Интересно, что до прихода Реброва, “фради” становились чемпионом один раз за предыдущие четырнадцать лет.

Напомним, Сергей Ребров также дважды становился чемпионом Украины, во главе киевского “Динамо”. Тренируя аравийский “Аль-Ахли” тренер финишировал с командой на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии.

загрузка...
Тэги: главноеСергей РебровФеренцварош
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Экс-вратарь “Динамо”: Бесило, что Шовковскому позволяли все

Кубок Украины. “Проходи” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция

Шапаренко: Покажем себя с “Проходим”

Где Пена: Долго не мог найти клуб

Саленко: Не знаю, зачем “Шахтер” взял Коноплянку

Закрыть