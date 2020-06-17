Сергей Ребров выиграл чемпионат Венгрии с Ференцварошем

Известный украинский специалист Сергей Ребров продолжает писать историю.

Вчера, обыграв в матче тридцатого тура “Гонвед”, венгерский “Ференцварош” досрочно выиграл титул чемпиона страны. Для одного из самых титулованных клубов Венгрии чемпионство стало вторым кряду. Интересно, что до прихода Реброва, “фради” становились чемпионом один раз за предыдущие четырнадцать лет.

Напомним, Сергей Ребров также дважды становился чемпионом Украины, во главе киевского “Динамо”. Тренируя аравийский “Аль-Ахли” тренер финишировал с командой на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии.