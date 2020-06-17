Шапаренко: Покажем себя с “Проходим”

Полузащитник “Динамо” Николай Шапаренко рассказал о встрече 1/2 финала Кубка Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

– В игре с “Зарей” ты впервые вышел на поле после карантинной паузы. Что думаешь о свои кондиции?

– Наконец я полностью восстановился после травмы, теперь набираю игровые кондиции. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить тренеров за то, что предоставили мне игровое время в этом матче. Хоть и немного, пять минут, но мне этого было достаточно, чтобы почувствовать игровой ритм. Думаю, с каждым матчем буду чувствовать себя все лучше и лучше.

– Какова сейчас атмосфера в команде после победы в такой важной игре заключительной части сезона?

– Хорошая была игра с “Зарей”, поэтому и эмоции положительные. Вообще, считаю, что у нас в Украине не хватает таких команд, как “Заря”. Команд, которые именно играют в футбол, а не только закрываются. С ними было приятно играть. И мы одержали хорошую победу.

– Наверное, предыдущий кубковый матч на “Минай-Арене” для тебя памятный, ведь твой дубль принес победу. Какие у тебя воспоминания о нем?

– Хорошие воспоминания. Но главное – не кто забил, а то, что мы одержали победу на характере и прошли дальше. Я всегда все делаю на поле ради общекомандного результата.

– Изучал ли ты лично “Проходи”, смотрел их игры?

– Я тщательно не следил за этой командой, не смотрел их игры. Только отслеживал результаты. То есть наблюдал не больше, чем за другими командами. А то, что нам нужно, покажет на теории тренерский штаб.

– Между матчами с “Зарей” и “Проходим” совсем мало времени. Насколько его хватит, чтобы и восстановиться, и подготовиться?

– Мы провели уже три официальные матчи после карантина. Считаю, что за эти игры команда уже набрала игровой тонус и в хорошей форме подходит к матчу с “Проходим”.

– Насколько это является преимуществом для “Динамо”, несмотря на то, что для “Миная” сезон еще не возобновился?

– Где-то это преимущество, конечно, есть. У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше. Зато “Проходи” готовился к матчу с нами, наверное, больше месяца. Думаю, какие-то свои заготовки у них будут.

– Учитывая то, что шансы на чемпионство в этом сезоне остались чисто теоретические, завоевание другого трофея – Кубка Украины – приобретает особую важность?

– Безусловно, Кубок Украины для нас очень важен. И мы отдадим все силы, чтобы завоевать этот трофей, – говорит Шапаренко.