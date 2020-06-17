Стал известен регламент доигровки Лиги Европы

Сегодня, на очередном Исполкоме УЕФА, был затвержен регламент доигровки Лиги Европы, где продолжает играть донецкий “Шахтер”.

Как и планировалось ранее, главные еврокубковые турниры Европы будут сыграны в августе. Донецкий “Шахтер”, который в первом матче обыграл “Вольфбсург”, ответный матч проведет в Германии. Предварительная дата встречи 5 или 6 августа.

Стоить отметить, что сезон и в Лиге Европы и в Лиге Чемпионов будет сыгран в формате восьми команд в одной стране. Лига Европы будет проведена в Германии, где все команды, которые попадут в число восьми сильнейших сыграют навылет, стадии будут состоять из одного матча.